Guido Cantz ist längste Zeit Moderator von "Verstehen Sie Spaß" gewesen. Der 49-Jährige wird die Show im Ersten nur noch in diesem Jahr präsentieren und dann aufhören, das hat der Sender bestätigt. Die letzte Ausgabe mit Cantz als Moderator wird am 18. Dezember zu sehen sein. Cantz wird sich dann nach rund zwölf Jahren und mehr als 55 Ausgaben verabschieden - kein anderer Moderator präsentierte "Verstehen Sie Spaß?" öfter als er - weder Frank Elstner noch Format-Erfinder Kurt Felix.

Die Entscheidung kommt durchaus überraschend, gehört "Verstehen Sie Spaß?" doch zu den erfolgreichsten Show-Reihen im Ersten. Auch zuletzt waren im Schnitt noch mehr als vier Millionen Menschen drin, wenn das Format lief. Und auch beim jungen Publikum war die Sendung in den vergangenen Jahren eine Bank und erzielte regelmäßig zweistellige Marktanteile. "Im August werde ich 50 Jahre alt und da blickt man natürlich zurück, aber vor allem auch nach vorne. [...] Ich danke dem SWR und meinem gesamten Team für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten zwölf Jahren", sagt Cantz selbst zu seinem bevorstehenden Abschied. Von seiner Zeit bei der Show werde er noch seinen Enkeln erzählen, so der Moderator.

Die älteste Samstagabendshow im deutschen Fernsehen soll derweil auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden, der zuständige SWR spricht von einer Weiterentwicklung des Sendungskonzeptes. Man werde die Show-Reihe erneuern - "wie schon öfter in der mehr als 40-jährigen Erfolgsgeschichte", sagt Clemens Bratzler, für die Sendung verantwortlicher SWR Programmdirektor. Bratzler weiter: "Ich bedanke mich bei Guido Cantz für sein großartiges Engagement und seine vielen Ideen. Dass ‘Verstehen Sie Spaß?’ inzwischen gerade bei Jüngeren so beliebt ist und auf YouTube so viele Follower hat wie kein anderes ARD-Format, ist auch sein Verdienst. Vor allem als Lockvogel hat Guido Maßstäbe gesetzt."

Tatsächlich hat die ARD "Verstehen Sie Spaß?" erfolgreich in die Digitalwelt verlängert, auf Youtube kommt der Kanal zur Show auf mehr als 1,3 Millionen Abonnenten. Für den Kanal lässt man auch eigene Videos produzieren und beschränkt sich nicht nur darauf, Inhalte aus der TV-Show zu zeigen. Und auch wenn noch nicht klar ist, in welche Richtung der SWR die Sendung ab 2022 entwickeln wird, ist schon klar, dass man die lineare Sendung noch enger mit der Digitalwelt verzahnen will. Die nächste von Guido Cantz moderierte Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" wird am 17. Juli im Ersten zu sehen sein.