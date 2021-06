Marcel Reif ist ab der kommenden Saison nicht mehr Teil der Sport1-Fußballtalksendung "Doppelpass". Das hat der 71-Jährige in einem Interview mit der Schweizer Zeitung "Blick" angekündigt und auch am Sonntag in dem EM-"Doppelpass" gesagt. Reif stieß 2016 zum "Doppelpass"-Team und verlässt die Sendung nun nach ziemlich genau fünf Jahren wieder.

Der Sport1-Fußballtalk wird damit ab der kommenden Saison deutlich anders daherkommen als bislang, denn nicht nur Reif verlässt die wichtigste Sendung von Sport1, auch Moderator Thomas Helmer wird nicht mehr Teil des Formats sein. Schon seit einiger Zeit ist ja bekannt, dass er von Florian König ersetzt wird, der durch den Wegfall der Formel 1 bei RTL sonntags wieder mehr Zeit für andere Dinge hat.

Reif wird unterdessen auch an anderer Stelle kürzer treten. So wird er beim Schweizer Pay-TV-Sender Teleclub, der mittlerweile Blue heißt, nicht mehr länger die Champions League kommentieren, diesen Job hatte er seit 2017. Damals war es für ihn ein Comeback als Kommentator, nachdem er zuvor Sky den Rücken gekehrt hatte. Diesmal ist sein Abschied als Kommentator wohl endgültig. "Jetzt ist es definitiv auserzählt, jetzt dürfen die Jüngeren ran", sagte er in einem Interview mit der Zeitung "Blick". Reif: "Ich habe gemerkt, dass ich mich mittlerweile im Studio wohler fühle. Zudem muss ich meine Frequenz, was das Reisen anbelangt, etwas drosseln. Ich muss mir das etwas altersgerechter basteln."

Arbeitslos wird Marcel Reif nach dem Doppelabschied aber nicht sein. So bleibt er in der Schweiz Experte bei Blue und auch bei "Bild" ist er weiterhin regelmäßig zu sehen. So präsentiert er bei "Bild" ja unter anderem zweimal wöchentlich seine eigene Sendung "Reif ist Live" - dabei wird es auch bleiben. Ob Reif im "Doppelpass" ersetzt wird, ist noch unklar. Neben ihm gehören ja auch Stefan Effenberg, Alfred Draxler und Mario Basler zu den festen Experten der Sendung.