Erst hat die RTL Group UFA X, Tube One Networks und RTL MCN unter dem Dach von Divimove vereint, nun ist auch diese Marke nach dem Zusammenschluss mit dem skandinavischen Online-Video-Netzwerk United Screens Geschichte. Europaweit tritt man künftig nämlich unter der neuen Dachmarke We Are Era auf. Außerdem gibt's auch noch eine neue Ausrichtung auf "psychografisches Matchmaking und Storytelling" und ein neues Unternehmens-Motto namens "Crafting the Zeitgeist".

"Unsere Partner:innen dürfen von uns erwarten, dass wir vorausgehen. Einen echten Market Leader zeichnet nicht nur Marktmacht aus, sondern vor allem die Fähigkeit auch Thought Leader zu sein und immer den einen Schritt weiter zu denken. Wir stehen in der Verantwortung, heute zu erkennen, was morgen gilt und uns dann für unsere Partner:innen so aufzustellen, dass wir sie in eine erfolgreiche Zukunft führen und Antworten auf ihre Fragen geben, bevor sie sich diese überhaupt stellen. Das heißt eben auch, dass etablierte Kategorien nicht immer gelten. Und deshalb passen wir auch nicht mehr in die aktuell gültigen Schubladen. Was wir liefern, bildet kein anderer Player in dieser Kombination ab: ausgezeichnete Inhalte, großartige Talente und maximale Reichweite über alle Plattformen, Genres, Industrien und Länder hinweg", sagt Tobias Schiwek, CEO von We Are Era.

We Are Era umfasst unter anderem das inhouse Studiogeschäft, mit dem man Inhalte für alle Plattformen entwickelt und produziert - von TikTok über Streaming bis TV. Im Bereich des "Talent-Management" will man künftig neben Social Influencern und Influencerinnen auch "Idole aus der klassischen Medienwelt zu plattformübergreifenden Persönlichkeitsmarken" entwickeln. Und dann bietet man Werbepartnerinnen und -partnern auch Zugriff unter anderem auf 1.500 YouTube-Kanäle mit einer monatlichen Gesamtreichweite von über vier Milliarden Videoaufrufen.

Werbekunden will man dabei künftig dank tiefergehenden Daten mit "psychografischem Matchmaking" überzeugen, das Zielgruppen jenseits von demografischen Merkmalen erreichbar machen soll. Schiwek erklärt das so: "Die Cookiekalypse hatten wir schon geknackt, bevor sie überhaupt da war. Unsere Creator:innen setzen emotionale Cookies für globale Communities. Ihre Fans nennen wir aus gutem Grund Follower:innen: sie folgen ihren Idolen von Plattform zu Plattform. Keine Mediabudgets oder Retargeting, sondern geteilte Wertesysteme binden Millionen von Menschen. Was sie miteinander verbindet sind Haltung, identische Verhaltensweisen und Motivatoren. Demografische Merkmale wie Alter greifen da zu kurz. Unser Job ist es, genau diese Schnittmenge aus gemeinsamen Werten zwischen Talent, Community und unseren Partner:innen auf Sender- oder Markenseite zu entschlüsseln und Geschichten zu entwickeln, die einen Unterschied machen."