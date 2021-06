© ZDF

Pro Sendung diskutieren in "Für & Wider" je zwei Spitzenpolitiker aus konkurrierenden Parteien über ein aktuelles Wahlkampfthema. Und weil die aktuelle Corona-Situation inzwischen wieder Produktionen vor Publikum erlaubt, gibt es einen weiteren Kniff. Im Studiopublikum sitzen nämlich zwei Zuschauergruppen, die das jeweilige Thema aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Im Laufe der Sendung soll das Publikum dann auch immer wieder mit in die Diskussion einbezogen werden. Welche Politikerinnen und Politiker an der Sendung teilnehmen, hat das ZDF noch nicht verraten.

Moderiert wird "Für & Wider" von jeweils zwei Duos, die sich abwechseln. Auf der seinen Seite sind das Dunja Hayali und Andreas Wunn, auf der anderen Seite bilden Shakuntala Banerjee und Daniel Pontzen ein Team. Sie präsentieren die Live-Sendung aus dem Vollgutlager Berlin-Neukölln. Hayali und Wunn gehören zum Moderations-Team des "ZDF-Morgenmagazins", wobei Wunn auch Redaktionsleiter ist. Hayali präsentierte in den zurückliegenden Jahren zudem auch ihre eigene Talksendung. Im März wurde bekannt, dass es in diesem Jahr keine neue Staffel von "Dunja Hayali" geben wird (DWDL.de berichtete). Schon damals kündigte das ZDF aber an, dass Hayali in anderen Gesprächsformaten zu sehen sein würde, die im Rahmen der Bundestagswahl ausgestrahlt werden - "Für & Wider" ist nun eins dieser Formate.

Shakuntala Banerjee ist seit etwas mehr als zwei Jahren stellvertretende Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios und, im Wechsel mit Theo Koll, Moderation von "Berlin direkt". Daniel Pontzen ist seit 2018 Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio und seit 2019 zudem Moderator des "ZDF-Mittagsmagazin". Produziert wird "Für & Wider - Die ZDF-Wahlduelle" von K2H.