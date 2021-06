media plan und die beiden Digital-Unternehmer Christof Wahl und Jens Tiedemann haben gemeinsam die Social-Media-Agentur Swipe You Up gegründet, sie im April am Standort Berlin an den Start ging und sich vor allem auf den Bereich "Social Commerce", also das Verkaufen über die Plattformen der sozialen Medien, konzentrieren soll.

Konsumgüterhersteller suchen zunehmend den direkten Kontakt zu ihrer Zielgruppe und umgehen so den klassischen Handel, zusätzlich etablieren sich sich Handelsplattformen, die sich speziell auf den Verkauf über die sozialen Netzwerke konzentrieren. Hier möchte Swipe You Up ansetzen und seinen Kunden mit entsprechendem Know-How zur Seite stehen. "Unsere Kunden wollen Ihre Angebote um Social Commerce erweitern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Media plan erweitert mit Swipe You Up damit die Betreuung auf diesen immer wichtigeren Vertriebskanal. Wir bleiben unserer DNA treu – wir bieten Brand Performance für unsere Kunden über alle Kanäle", sagt Frank Lankers, Gründer und CEO der media plan.

"Die digitalen Plattformen von Facebook, Google, Youtube, Pinterest, etc. haben sich von einem Rand-Thema zu einem Kernthema jeder Medienstrategie entwickelt. Nun bieten sich immer mehr Möglichkeiten, direkt auf diesen Plattformen ein Verkaufserlebnis zu organisieren. Just one click. Wer das beherrscht, wird als Hersteller weiterwachsen", ergänzt Christof Wahl. Jens Tiedemann, geschäftsführender Gesellschafter der neuen Agentur: "Swipe You Up bietet das, was alle Konsumgüterhersteller und Händler in den nächsten Jahren aufbauen müssen. Wir haben die nötigen international spezialisierten Experten, um unsere Kunden schnell in den Markt zu bringen und ihnen dabei zu helfen, eigene Experten aufzubauen."