Vor einigen Wochen hat Sat.1 das neue Format "Love Couples - Mein Date, mein schwuler bester Freund und ich" angekündigt (DWDL.de berichtete). In der Sendung geht es um acht Single-Frauen, die davon überzeugt sind, dass ihr schwuler bester Freund am besten weiß, welcher Partner zu ihnen passt - und deshalb lassen sie sich von ihnen beraten. Auf Teneriffa ziehen die Freunde gemeinsam unter ein Dach, bevor die Dates mit den Single-Männern beginnen. In jeder Folge wird eines der Duos aber auch von den anderen Teilnehmern rausgewählt. Der Clou: Der Siegerin winkt womöglich die große Liebe, ihrem schwulen Freund wird die Teilnahme dagegen mit einem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro schmackhaft gemacht.

Nun hat Sat.1 noch einmal am Titel der Show Hand angelegt und ihn etwas verkürzt. Das Format wird also als "Mein Date, mein bester Freund & Ich" auf Sendung gehen - und inzwischen gibt es auch einen Sendetermin. Die erste Folge wird am Montag, den 5. Juli, zu sehen sein. Wöchentlich folgen dann zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr neue Ausgaben, insgesamt hat Sat.1 fünf Ausgaben von ITV Studios Germany produzieren lassen.

Fun-Fact am Rande: Die neue Datingshow ist im Rahmen der ProSiebenSat.1 Pitch Days entwickelt worden. Diese Veranstaltung führt das Unternehmen nun schon seit einigen Jahren durch, um neue Ideen für die Sender zu erhalten. Einige der dort gepitchten Ideen gehen schließlich in eine tiefergehende Entwicklung und tatsächlich werden auch immer wieder einige der Format-Ideen produziert und schaffen es auf die Bildschirme. Im Rahmen der Pitch Days entstanden sind unter anderem die beiden Kabel-Eins-Formate "Yes we camp!" und "PS Perlen".