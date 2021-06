am 09.06.2021 - 13:42 Uhr

Neue Aufgabe für Tanit Koch: Sie soll künftig verhindern, dass Armin Laschet in den Medien ein unglückliches Bild abgibt wie das in den vergangenen Wochen einige Male der Fall war. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa bestätigte Laschet, dass mit Koch eine "erfahrene Journalistin und Kommunikationsexpertin" in sein Team kommt. Sie wird sich dem Bericht zufolge um die Koordination der Pressearbeit kümmern und die Wahlkampfkommunikation leiten.

Tanit Koch war die meiste Zeit ihrer Karriere für die Springer-Titel "Bild" und "Welt" tätig und übernahm am 1. Januar die Chefredaktion der "Bild". Aufgrund von Auseinandersetzungen mit Julian Reichelt, damals Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktionen, verließ sie den Verlag im Frühjahr 2018. Ein Jahr später wechselte sie zur Mediengruppe RTL Deutschland, wo sie Geschäftsführerin von ntv und Chefredakteurin der Zentralredaktion wurde. Im November letzten Jahres wurde allerdings bekannt, dass sie die Mediengruppe wieder verlässt.