ProSieben und Sat.1 haben Änderungen bei den Coaches von "The Voice of Germany" angekündigt. Nach Angaben des Senders werden Yvonne Catterfeld, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Samu Haber in der kommenden Staffel nicht mit dabei sein. Kloß und Catterfeld nahmen zuletzt auf einem Doppelstuhl Platz, waren aber auch davor schon alleine Teil der Jury. Ebenso Samu Haber und Rea Garvey.

Die Sender sprechen in einer Pressemitteilung von einer "Pause", die die vier Coaches einlegen werden. Eine Rückkehr zu einem späteren Zeitpunkt ist also nicht ausgeschlossen. Bei "The Voice" kehren die Coaches ja gerne mal wieder zurück - oder tauchen im Ableger "The Voice Kids" auf.

In der letzten Staffel waren neben den genannten MusikerInnen aber auch Nico Santos und Mark Forster als Coaches unterwegs, für Forster war es bereits die vierte Staffel in Folge. Auf Nachfrage von DWDL.de wollen ProSieben und Sat.1 nicht sagen, ob die beiden auch 2021 mit dabei sein werden. Da man nun aber explizit die Pause der vier anderen Coaches kommuniziert hat, wäre alles andere als ein Verbleib eine kleine Überraschung. Wenn im Sommer die Aufzeichnungen zu den neuen Ausgaben stattfinden, werde man mitteilen, welche Personen auf den Stühlen sitzen, so die Sender.

Daniel Rosemann, der inzwischen neben ProSieben ja auch Sat.1 leitet, sagt: "Liebe Yvonne, liebe Stefanie, lieber Rea, lieber Samu: Danke, dass ihr uns so viele grandiose Momente in der ‘The Voice of Germany’-Jubiläumsstaffel beschert habt. Ihr wisst: Niemals geht man so ganz. Wer einmal zur ‘Voice’-Familie gehört, ist immer wieder herzlich willkommen." Mit im Schnitt mehr als zweieinhalb Millionen Zuschauern und 14,6 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe war "The Voice of Germany" auch 2020 ein schöner Erfolg für die Sendergruppe.