Mit manch einem Format aus dem Reality-Bereich hat sich Sat.1 zuletzt bekanntlich die Finger verbrannt und sich in der Folge auch von "Promis unter Palmen" und damit dem erfolgreichsten Senderneustart seit Jahren getrennt. Doch auch wenn der neue Senderchef Daniel Rosemann dem Sender einen Neuanfang verordnet hat, machte er zugleich klar, dass die Reality-Farbe wird weiter Teil des Senders bleiben wird. "Gutes Reality-TV ist großartige Fernsehunterhaltung. Aber der Kompass muss richtig kalibriert sein. Daran arbeiten wir und wollen das zum Beispiel mit einer neuen Staffel ‚Promi Big Brother‘ im Sommer unter Beweis stellen", ließ sich Rosemann zitieren.

Nun berichtet "Bild" über ein neues Format namens "Das große Promi-Büßen", in dem bekanntes Reality-Personal aus den einschlägigen Formaten für vergangene Taten büßen soll. Sat.1-Sprecher Christoph Körfer bestätigt auf DWDL.de, dass derzeit ein Format unter diesem Arbeitstitel produziert wird. Als "Nachfolger" für "Promis unter Palmen", wie "Bild" die Sendung bezeichnet, dürfte das Format allerdings kaum gedacht gewesen sein, was sich schon daraus ergibt, dass angesichts der jetzt schon gestarteten Produktion die Vorbereitungen weit vor der Absetzung von "PuP" gestartet waren.

Laut "Bild" sollen die teilnehmenden Promis in einem "kargen Zeltlager in den österreichischen Bergen" untergebracht sein, dort beispielsweise mit Schlagzeilen aus der Vergangenheit konfrontiert werden und sich gemeinsam Luxusgüter erspielen können. Details aus dem Bericht wollte Sat.1 nicht kommentieren, sicher scheint aber, dass man es keinesfalls zu solchen Mobbingausfällen und Beschimpfungen kommen lassen will, wie sie zuletzt etwa bei "Promis unter Palmen" oder auch beim "Sommerhaus der Stars" bei RTL zu hören waren. "Bild" zitiert einen Produktionsmitarbeiter, dass die Sendung "witziger und nicht so krawallig" werden solle, Sat.1-Sprecher Körfer spricht von einer "launigen Show".

Als Teilnehmer nennt "Bild" Elena Miras, Calvin Kleinen, Daniele Negroni, Carina Spack, Matthias Mangiapane, Gisele Oppermann, Daniel Köllerer, Tim Sandt, Helena Fürst und Enesto Monte. Auch zu dieser Teilnehmerliste äußert sich Sat.1 nicht. Sicher scheint dafür, dass die Sendung noch längere Zeit auf sich warten lassen wird: "Eine Ausstrahlung in diesem Jahr ist nicht geplant", heißt es auf DWDL.de-Anfrage. Bei Sat.1 steht ja im Herbst ohnehin auch erstmal "Promi Big Brother" auf dem Plan.