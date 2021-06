Vox hat die Ausstrahlung der Serie "Tilo Neumann und das Universum" angekündigt. Die komplette erste Staffel, die aus acht Folgen besteht, wird am Montag, den 5. Juli zu sehen sein. Ab 20:15 Uhr sind alle Episoden am Stück zu sehen - um kurz nach Mitternacht wird man mit der Ausstrahlung durch sein. Mit der Fußball-EM kollidiert die Serie übrigens nicht, an dem besagten Tag gibt’s keine Spiele.

"Tilo Neumann und das Universum" ist seit dem 22. April bei TVNow verfügbar. Ursprünglich hatte man angekündigt, sie erst im Herbst oder Winter ins Free-TV zu bringen, nun wird daraus doch schon der Sommer. Inhaltlich geht es um den Lehrer Tilo Neumann, der von Christoph Maria Herbst gespielt wird. Der Gewohnheitstrinker hat sein Leben an allen Fronten gegen die Wand gefahren. Seine Ex-Frau lebt in seinem Ex-Haus mit ihrem neuen Freund zusammen, der in seinem Ex-Wohnzimmer Esoterik-Videos dreht, mit denen er in einem Monat mehr verdient als Tilo im Jahr. Seine Tochter gibt ihm die Alleinschuld am Scheitern der Ehe und verweigert jeglichen Kontakt, im Lehrerzimmer ist der Kopierer sein einziger Freund, und kein Schüler scheint in den letzten Jahren auch nur ansatzweise etwas bei ihm gelernt zu haben.

In einer durchzechten Nacht will Tilo Neumann Schluss machen. Doch dann hört er plötzlich Stimme eine Stimme (Elena Uhlig). Niemand Geringeres als das Universum selbst spricht zu Tilo – und es macht einen Deal mit ihm: Er soll anderen helfen - und dafür kommt sein Leben wieder in Ordnung. Tilo sucht sich daraufhin Hilfe: erst bei seinem orientierungslosen Lehrer-Freund Siggi, dann bei einer Therapeutin. Doch die aufdringliche Stimme bleibt. Produziert wurde die Serie von Network Movie.