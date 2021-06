Gerade erst hat RTL verraten, welche Promis in diesem Jahr in das "Sommerhaus der Stars" ziehen, da zieht ProSieben nach. Der Sender hat nun die Namen derer gelüftet, die ab Ende des Monats in "Die Alm - Promischweiß und Edelweiß" zu sehen sein werden. Und das Teilnehmerfeld besteht nicht nur aus Kandidaten früherer Realityshows. Mit dabei sind etwa auch TV-Koch Christian Lohse, Schauspielerin Mirja du Mont und Ex-Profiturnerin Magdalena Brzeska.

Darüber hinaus gibt’s aber eben auch die Teilnehmer mit ordentlich Reality-Erfahrung. Mit dabei sind auch Aaron Hundhausen ("Ex on the Beach", "Are you the one?"), Ioannis Amanatidis ("Bachelorette"), Siria Campanozzi ("Temptation-Island") und Katharina Eisenblut ("DSDS"). Das Feld wird komplettiert von Youtuber Matthias Schneider aka Hollywood Matze und der "Queen of Drags"-Gewinnerin Yoncé Banks.

Ebenfalls mit dabei ist Vivian Schmitt, von der ProSieben schreibt, sie sei "Darstellerin in Erwachsenen-Filmen". Die Pornodarstellerin hat für ihre Arbeit sogar schon einige Preise erhalten, 2010 wurde sie beispielsweise mit dem Venus Award als beste Darstellerin ausgezeichnet.

"Die Alm" startet am 24. Juni und ist dann immer donnerstags ab 20:15 Uhr bei ProSieben zu sehen. Der Sender setzt also, ähnlich wie RTL beim "Sommerhaus" oder Sat.1 bei "Promis unter Palmen", auf eine wöchentliche Ausstrahlung. Dadurch wird man verdichteter erzählen können als bei einer täglichen Ausstrahlung. 2004 und 2011 zeigte man die "Alm" noch über zwei Wochen hinweg an jedem Tag. Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren werden durch die Sendung führen. Produziert wird "Die Alm" von RedSeven Entertainment.