"Promis unter Palmen" war für Sat.1 in diesem Jahr bekanntlich ein ziemlich dunkles Kapitel und ist trotz des riesigen Erfolges im letzten Jahr nun auch endgültig Geschichte, auf "Promi Big Brother" als zweite große Reality-Marke im Programm setzt Sat.1 hingegen mehr denn je. Im vergangenen Jahr hatte man das Format bereits von zwei auf drei Wochen ausgedehnt und den Anteil an Primetime-Ausgaben hochgefahren. Mit dieser Strategie macht man nun weiter, wenn am 6. August die neue Staffel startet.

Es bleibt auch in diesem Jahr bei drei Wochen, diesmal werden aber noch zwei Ausgaben mehr auf 20:15 Uhr vorgezogen. Damit laufen nun zwölf der insgesamt 22 Folgen nicht mehr auf dem ursprünglichen Stammplatz um 22:15 Uhr, sondern bereits zwei Stunden früher. Das führt auch dazu, dass die anschließende "Promi Big Brother - Late Night Show" häufig gar nicht mehr so "late" zu sehen ist. Und sie wird künftig auch nicht mehr zu Sixx ausgelagert, sondern läuft direkt im Anschluss an "Promi Big Brother" in Sat.1, was für einen erheblich besseren Audience Flow sorgen dürfte.

Für Sixx ist diese Entscheidung trotzdem bitter, handelte es sich doch in den letzten Jahren um eine der erfolgreichsten Sendungen im Programm. Zwar gingen die Quoten im letzten Jahr etwas zurück, im Schnitt hatte die Show Sixx aber trotzdem noch über vier Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen beschert. Das war ein Vielfaches der üblichen Sixx-Quoten - bei Sat.1 dürften Melissa Khalaj und Jochen Bendel, die die Sendung auch weiterhin moderieren, aber wohl noch ein deutlich größeres Publikum erreichen.

Personell bleibt auch sonst in der Moderation alles beim Alten: Sat.1 setzt auch weiterhin auf das Duo Marlene Lufen und Jochen Schropp, die das ganze nun schon zum vierten Mal gemeinsam präsentieren. Schropp ist sogar seit der zweiten Staffel im Jahr 2014 fester Moderator der Sendung. Wer als Kandidat an der neuen Staffel teilnehmen wird, ist noch nicht bekannt.