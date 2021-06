am 11.06.2021 - 12:27 Uhr

Die ARD-Vorabendquizshow "Wer weiß denn sowas?" meldet sich am 4. Oktober zurück im Programm des Ersten, das hat ARD-Vorabendkoordinator Frank Beckmann nun angekündigt. Dass Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton bereits im Oktober zurückkehren würden, war schon klar, weil die kommende Staffel von "Gefragt - gejagt" deutlich kleiner ausfallen wird als in der Vergangenheit. Das Quiz mit Alexander Bommes startet am 12. Juli. Nun steht fest: Pflaume meldet sich bereits Anfang Oktober zurück.

Für "Wer weiß denn sowas?" fällt die Pause damit deutlich kürzer aus. 2020 mussten die Fans der Show knapp sieben Monate auf neue Ausgaben der Quizshow verzichten, dieses Mal werden es nur rund vier Monate sein. An diesem Freitag ist die vorerst letzte neue Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" im Ersten zu sehen, während der Fußball-EM setzt man auf Wiederholungen. Produziert wird das Format von UFA Show & Factual.