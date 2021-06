am 12.06.2021 - 09:59 Uhr

Als Deutschland im Frühjahr 2020 erstmals in den Corona-Lockdown ging, schossen die Unterhaltungsformate, die aus der Not eine Tugend machten, wie Pilze aus dem Boden. Geblieben ist nur Sebastian Pufpaff, der aus den heimischen Wänden mit seiner auch im ZDF ausgestrahlten 3sat-Show "Noch nicht Schicht" auf Sendung ging und sich seither mehrfach pro Woche satirisch mit den Themen des Tages auseinandersetzte. Das kam nicht nur beim Publikum gut an, sondern auch beim Feuilleton - als Lohn erhielt das Format erst kürzlich den Grimme-Preis.

Nach weit mehr als 100 Folgen ist am Donnerstag jedoch die letzte Folge von "Noch nicht Schicht" ausgestrahlt worden, wie eine ZDF-Sprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte. Überraschend kommt das nicht, schließlich ist vor dem Hintergrund der kräftig gesunkenen Corona-Fallzahlen inzwischen ein großer Teil der Lockdown-Regelungen zurückgefahren worden.

"Nach 118 Folgen verabschiedet sich Sebastian Pufpaff mit 'Noch nicht Schicht', erklärte der Sender auf Anfrage, betonte jedoch zugleich, auch weiterhin mit dem Kabarettisten zusammenarbeiten zu wollen. "3sat bleibt im ständigen Austausch mit Sebastian Pufpaff und freut sich auf viele weitere gemeinsame Projekte und auf die nächste 'Happy Hour' am Sonntag, 20. Juni 2021 um 20:15 Uhr."

Im Gespräch mit DWDL.de hatte Sebastian Pufpaff kürzlich erklärt, "Noch nicht Schicht" habe ihm "den Arsch gerettet", sonst wäre er "vielleicht Paketbote" geworden. Damals äußerte er noch die Hoffnung auf eine Fortsetzung. "Wir sind leider viel zu erfolgreich, um abgesetzt zu werden", sagte er im Mai - auch vor dem Hintergrund, schon mehrfach um die Fortsetzung kämpfen zu müssen. Und doch übte sich Pufpaff schon damals in Optimismus: "Wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht woanders eine auf."