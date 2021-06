Schon bislang ist Christoph Mohn Vorsitzender des Aufsichtsrates von Bertelsmann. Nun übernimmt er zum 21. Juni zusätzlich dazu den Posten des Familiensprechers in der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft (BVG). Darüber hinaus wird er auch Vorsitzender des BVG-Lenkungsausschusses. Beide Ämter erhält er von seiner Mutter Liz Mohn, die seit 2002 Familiensprecherin war. Sie bleibt künftig einfaches Mitglied des Lenkungsausschusses der Gesellschaft sowie Bertelsmann-Aufsichtsrätin.

Die Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft kontrolliert 100 Prozent der Stimmrechte in der Hauptversammlung der Bertelsmann SE & Co. KGaA sowie sämtliche Stimmrechte in der Hauptversammlung der Bertelsmann Management SE. Dem Lenkungsausschuss der BVG gehören drei Mitglieder der Eigentümerfamilie Mohn und drei externe Mitglieder an. Derzeitige Mitglieder sind neben Liz und Christoph Mohn auch Brigitte Mohn, Werner Bauer, Thomas Buberl und Bodo Uebber.

Die Aufgaben der BVG sind nach Angaben des Unternehmens die "Wahrung der Kontinuität der Unternehmensführung des Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzerns Bertelsmann sowie die Wahrnehmung der Aktionärsinteressen der gemeinnützigen Bertelsmann Stiftung und der Familie Mohn".