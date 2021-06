am 11.06.2021 - 17:36 Uhr

Nachdem HR-Intendant Manfred Krupp im April erklärt hatte, nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen und sich Ende Februar 2022 in den Ruhestand zu verabschieden, braucht der Hessische Rundfunk ab März kommenden Jahres eine neue Chefin oder einen neuen Chef. Nun hat man das weitere Verfahren festgelegt. Die Wahl der Intendantin oder des Intendanten soll demnach am 29. Oktober stattfinden.

Öffentlich ausgeschrieben wird die Stelle nicht, sämtliche Bewerbungen, die schriftlich an den Rundfunkrat gerichtet werden, werden aber allen Rundfunkratsmitgliedern bekannt gemacht. Zur Intendantin oder zum Intendanten kann dann nur gewählt werden, wer durch die Findungskommission oder mindestens durch ein Mitglied des Rundfunkrats vorgeschlagen wird. Diese Vorschläge sollen idealerweise bis zum 14. Oktober eingereicht werden, auch spätere Vorschläge sind aber noch möglich.

Der Rundfunkratsvorsitzende Rolf Müller: "Die Zukunftsfähigkeit des Hessischen Rundfunks wird auch in den kommenden Jahren zu den großen Herausforderungen der neuen Intendantin, des neuen Intendanten gehören. Es wird darum gehen, die grundlegende Neuausrichtung des hr hin zu einem modernen Medienhaus weiterzuführen, so dass der hr im Dialog mit den Menschen in Hessen seinen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen kann."