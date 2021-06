Noch bis zum 11. Juli läuft die Fußball-Europameisterschaft, zwölf Tage später sollen in Tokio dann die Olympischen Sommerspiele beginnen. Im Vorfeld dieses Sport-Events plant RTL einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge nun mit einem zweiteiligen TV-Event: Die Rede ist von eigenen "Sommerspielen", in denen rund 30 Prominente sportlich aktiv werden.

Dem Bericht zufolge sind Gülcan Kamps, Jasmin Wagner, Evelyn Burdecki und Matthias Steiner dabei. Gezeigt werden sollen die Prominenten dann im Wettkampf in Disziplinen wie Tischtennis, Bahnradfahren, Ringen oder Hürdenlauf. Aufgeteilt in Teams treten diese in den Primetimeshows für unterschiede Nationen an; ähnlich wie früher bei verschiedenen Stefan-Raab-Events.

Ein genauer Sendetermin für die Ausstrahlung der zwei Shows steht unterdessen noch nicht fest. Auch weitere Details, etwa wer durch den Abend als Moderator und Kommentator führt, liegen derzeit noch nicht vor. In der kommenden Woche stellt RTL sein Programm für die anstehende TV-Saison vor. Anzunehmen, dass es dann auch Details zu den "Sommerspielen" gibt.