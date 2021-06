Vor wenigen Wochen sickerten die Pläne bereits kurzzeitig durch, heute macht Hannes Heyelmann es offiziell. Der Geschäftsführer der deutschen Senderaktivitäten von WarnerMedia und europäischer Programmchef von WarnerMedia, bestätigt neue Namen für die lange eingeführten Sender TNT-Kanäle. Das Rebranding erfolgt im Herbst, ein genaues Datum will Heyelmann noch nicht verraten. Aus TNT Film wird dann Warner TV Film, auf TNT Serie wird Warner TV Serie und aus TNT Comedy, überraschend, Warner TV Comedy mit entsprechend neuen Logos, die nicht den Schriftzug Warner sondern das bekannte Warner Bros.-Logo nutzen.

"Die Sender werden damit klarer sichtbar als bisher unter das Dach einer der bekanntesten Medienmarken der Welt, Warner Bros., geholt und dadurch noch stärker als Premium-Sender bei Abonnenten, Partnern und Werbekunden wahrgenommen. Das Rebranding führt uns näher an das hundertjährige Erbe der Marke Warner Bros. heran, die wie kaum eine andere weltweit unverwechselbar für kreatives und authentisches Storytelling steht. Insgesamt führt es zu einer deutlichen Steigerung der Markenbekanntheit auch über den Pay-TV Bereich hinaus, was wiederum bei der Vermarktung hilft", sagt Heyelmann im Gespräch mit DWDL.de. "In Frankreich ist die Marke Warner TV übrigens bereits erfolgreich etabliert, sukzessive werden TNT-Sender auch in anderen europäischen Ländern umbenannt werden."

Hannes Heyelmann und seine deutsche Programmchefin Anke Greifeneder hatten in den vergangenen Jahren mit hohen Invesitionen in zahlreiche Eigenproduktionen viel Geld in die Hand genommen, um die TNT-Marken bekannter zu machen. Die Chancen des Rebrandings überwiegen aber jedes Risiko, so Heyelmann. "Unter dem Dach Warner Bros. sind unsere sehr erfolgreichen und international gefragten Original Productions wie z.B. '4 Blocks', 'Para - Wir sind King' und 'The Mopes' gut aufgehoben. Das Rebranding unserer Sendermarken ist eine logische Konse quenz und damit auch ein optisches Signal für ein weiteres Kapitel unserer Firmengeschichte." Durch den hauseigenen Streamingdienst HBO Max liege es "natürlich nahe, deutsche Produktionen in andere Territorien, in denen HBO Max bereits verfügbar ist, zu exportieren." Zu einem Deutschlandstart von HBO Max sagt Heyelmann nichts.

Das jetzige Rebranding in Warner ist eine Konsequenz aus der Neuaufstellung von WarnerMedia in den USA, die mit mehrjährigem Zeitverzug jetzt also auch den deutschen Konsumenten erreichen wird. Unterdessen ist in den USA alledings längst die nächste Fusion beschlossen: WarnerMedia geht mit Discovery zusammen. Bis sich das auf den deutschen Markt auswirken wird, dürfte es noch einige Zeit dauern. Wie sehr hemmt es, sich andauernd mit sich selbst beschäftigen zu müssen? Heyelmann: "In einer Welt, in der das Publikum mehr Auswahl hat als je zuvor, war es nie so wichtig, sich ständig in Frage zu stellen und dazu gehören auch die Sendermarken." Auf die konkrete Nachfrage, welche Auswirkungen die jüngste Fusion auf sein Tagesgeschäft hat, entgegnet Heyelmann gelassen: "Es bleibt bei uns business as usual."