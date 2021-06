An anderer Location als 2020 geplant soll nun in diesem Sommer die erste RTLzwei-Staffel von "Adam sucht Eva" umgesetzt werden. Gegenüber DWDL.de bestätigte der Sender exklusiv, dass man die anstehende Staffel nun in Griechenland drehen werde. "Noch in diesem Sommer werden wir zusammen mit Warner Bros. Deutschland GmbH mit den Dreharbeiten zu 'Adam sucht Eva' starten. Wir sind glücklich, in Griechenland die perfekte Location gefunden zu haben, nachdem wir Corona-bedingt im vergangenen Jahr nicht in Tahiti drehen konnten", sagte ein Sendersprecher. Eigentlich sollte dort im Frühjahr 2020 produziert werden – das klappte nicht.

In der Dating-Show treffen unbekleidete Promi-Singles und "Normalo"-Singles aufeinander. Diese lernen sich dann in paradiesischer Atmosphäre kennen – ganz wie Gott sie schuf – und hoffen dabei auf die große Liebe. In der kommenden Staffel wollen Produzent und Sender auf "eine Kombination aus emotionalen Lovestorys, Spaß und Humor" setzen, heißt es von RTLzwei. Das Casting für die Produktion läuft noch, interessierte Singles können sich über die Senderhomepage für das Dating-Projekt bewerben. Ein genauer Ausstrahlungstermin steht somit noch nicht fest.

Fünf Staffeln von "Adam sucht Eva" liefen bereits im deutschen Fernsehen, allesamt beauftragt von RTL. Ende 2018 war dann Schluss. Die bis dato letzte Staffel der Sendung kam im Schnitt noch auf etwas mehr als 16 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, prinzipiell auch für RTL ein gutes Ergebnis, das nur 1,2 Prozentpunkte unterhalb der erfolgreichsten Staffel (nämlich Staffel vier) lag. RTL hatte sich trotzdem vom Format getrennt und das damit begründet, dass der Sender damals "nicht so große Weiterentwicklungsmöglichkeiten" sah. RTLzwei schnappte sich das Format dann im Jahr 2019.