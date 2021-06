Brutto-Werbemarkt dreht im Mai leicht ins Plus

am 15.06.2021 - 13:51 Uhr

© Nielsen

Beflügelt wird der Gesamtmarkt derzeit auch durch das Medium Fernsehen, das im Mai auf Brutto-Werbeeinnahmen in Höhe von 1,46 Milliarden Euro kam. Von Januar bis Mai liegt das Fernsehen mittlerweile bei einem Plus von 7,8 Prozent. Über den Vorjahreswerten liegt auch der Online-Bereich, hier fielen die Werbespendings um 5,9 Prozent höher aus als noch 2020. Die Werbeausgaben bei Facebook, Google und anderen US-Plattformen finden sich nach wie vor nicht in diesen Zahlen wieder, das gilt es bei der Analyse zu beachten.

Aber auch nahezu alle anderen Mediengattungen konnten ihr Minus im Vergleich zu den Vormonaten verringern. Zeitungen (-6,3 Prozent) und das Radio (-9,4 Prozent) sind im Aufwind, haben auf das Gesamtjahr aber immer noch mit einigen Verlusten zu kämpfen. Weiter sehr düster fällt das Fazit für die Kino-Branche aus. Hier zählte Nielsen im Mai Brutto-Werbeeinnahmen in Höhe von nur 3.000 Euro. Der Verlust auf das Gesamtjahr betrachtet liegt nach wie vor bei 100 Prozent. Über den Sommer sollte sich die Lage hier wieder etwas aufhellen, denn inzwischen haben viele Kinos ja auch wieder geöffnet. Ganz tilgen wird man die Verluste bis Ende des Jahres aber wohl nicht.