Sky wird in diesem Sommer die vierte Staffel der HBO-Serie "In Treatment" ausstrahlen. Nachdem Gabriel Byrne in den Jahren 2008, 2011 und 2016 den Therapeuten Dr. Paul Watson verkörperte, tritt in den 24 neuen Folgen nun Schauspielerin Uzo Aduba als Dr. Brooke Taylor seine Nachfolge an.

Zu sehen gibt es "In Treatment" hierzulande ab dem 27. Juli jeweils dienstags um 20:15 Uhr mit drei Folgen am Stück bei Sky Atlantic. Auch via Sky Ticket und Sky Q steht die Dramasrie zum Abruf bereit - dort sind zudem noch einmal alle drei bisherigen Staffeln von "In Treatment" verfügbar. Fans der Serie können sich somit schon mal auf die Fortsetzung einstimmen.

Bemerkenswert ist, dass "In Treatment" Bezug nimmt auf die Corona-Pandemie. Die Psychotherapeutin Dr. Brooke Taylor (Uzo Aduba) empfängt ihre Patienten in ihrem Haus oder beim Video-Call am Computer-Bildschirm. Anders als ihr Vorgänger praktiziert Taylor jedoch nicht in New York, sondern in ihrem luxuriösen Zuhause in Los Angeles.

Wie schon in der früheren Fassung gibt es jeweils eine Therapiesitzung pro Woche mit den Patienten und eine Episode, die sich um die Therapeutin dreht. Auch die vierte Staffel von "In Treatment" setzt auf das ungewöhnliche Konzept, das die Serie einst von dem international vielfach adaptierten israelischen TV-Hit "Be Tipul" übernommen hat.