Nach der erfolgreichen Premiere im Winter hat Vox jetzt eine Fortsetzung von "Die Hitwisser" angekündigt. Zu sehen ist die erste Folge der neuen Staffel am Dienstag, den 13. Juli um 20:15 Uhr - in Konkurrenz zur neuen Staffel von "Take Me Out", in der Jan Köppen seinen Einstand als Moderator feiern wird (DWDL.de berichtete). Insgesamt werden drei neue Folgen sowie eine Wiederholung gezeigt.

In dem von DEF Media produzierten Format treten vier prominente Rateteams, die in privater Atmosphäre über Musikfragen rätseln und gewinnen wollen, gegeneinander an. Dabei schwelgen die "Hitwisser" zu verschiedenen Musikthemen in Erinnerungen und teilen ihr Partywissen. Mit dabei sind diesmal zum Auftakt Thomas Anders, Thomas Hermanns, Giovanni Zarrella, Jana Ina Zarrella, Gülcan Kamps, Sila Sahin, Amiaz Habtu und Armin Rohde. Die erste Ausgabe hatte Ende vergangenen Jahres durchschnittlich sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren und sich damit für eine Fortsetzung empfohlen.

Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit dem Doku-Format "Das geheime Leben unserer Haustiere". Vox wiederholt vier Folgen der von Diana Eichhorn, Kate Kitchenham und Uta Rönneburg präsentierte Sendung ab dem 10. Juli immer samstags um 19:10 Uhr.