Die erste Staffel von "The Mallorca Files" hat sich im vergangenen Jahr durchaus beachtlich geschlagen. Im Schnitt sahen sich 550.000 Zuschauer die zehn Folgen bei ZDFneo an, beim Gesamtpublikum kam der Sender so auf mehr als 2,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum war das Interesse mit weniger als 1,0 Prozent deutlich geringer. Nun hat ZDFneo die Ausstrahlung der zweiten Staffel angekündigt - deren Produktion wurde noch vor der Premiere der ersten Folge im Jahr 2020 beschlossen.

Sechs neue Folgen von "The Mallorca Files" sind ab dem 22. Juli immer donnerstags ab 21:35 Uhr zu sehen, wobei ZDFneo auf Doppelfolgen setzt. Nach drei Wochen wird man also schon mit der gesamten Staffel durch sein. Am Starttag der linearen Ausstrahlung wird man ab 10 Uhr zudem alle Folgen in der Mediathek zum Abruf bereitstellen.

Auch in der zweiten Staffel der deutsch-britischen Krimiserie ermitteln der chaotische Max Winter (Julian Looman) und die pflichtbewusste Miranda Blake (Elen Rhys) als ungleiches Paar auf der balearischen Ferieninsel Mallorca. Die Engländerin und der Deutsche sind jedoch inzwischen ein eingespieltes Team, besonders wenn es darum geht, ihre spanische Chefin Inés Villegas (María Fernández-Ache), die jeden Schritt ihres Teams streng überwacht, in Schach zu halten. Jede Folge erzählt einen abgeschlossenen Fall.

Für die Serie hat ZDFneo mit der BBC zusammengearbeitet, in Großbritannien war die zweite Staffel auch schon Anfang des Jahres zu sehen. Entwickelt wurde "The Mallorca Files" von Dan Sefton, der auch für die erste Folge der neuen Staffel das Drehbuch geschrieben hat und der als ausführender Produzent mit an Bord war.