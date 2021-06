In den USA hat der Sender CBS das Kapitel "MacGyver" bereits geschlossen. Hierzulande steht in Sat.1 noch die finale und 15 Teile umfassende Staffel aus. Nun ist ein Startdatum bekannt: Bereits im Juli startet die fünfte Staffel. Sat.1 zeigt sie ab dem 8. Juli donnerstags in Doppelfolgen ab 20:15 Uhr. Angus MacGyver, gespielt von Lucas Till, übernimmt somit den Sendeplatz von "Lincoln Rhyme", der auf einer Buchreihe basierenden US-Krimiserie, die derzeit donnerstags zur besten Ausstrahlungszeit als Wiederholung läuft.

Mit dem Start von "MacGyver" zeigt der Sender dann auch über den kompletten Donnerstagabend hinweg Erstausstrahlungen. Nach 22:15 Uhr werden Doppelpacks von "FBI: Most Wanted" gesendet. Zum Start der fünften "Mac Gyver"-Staffel ist derweil fast ein Jahr vergangen, seit Mac hinterrücks gegen die Codex-Organisation vorgegangen ist und damit die Beziehung zu seinen Phoenix-Kolleg:innen aufs Spiel gesetzt hat. Trotz der Spannungen hofft Matty, dass ein neuer Fall das Team wieder näher zusammenbringt: Aus dem "Zürich Grand", einem Hotel, das als Unterschlupf für Schwerverbrecher fungiert, soll nämlich Paula Matos herausgeholt werden.

Der Donnerstagabend ist derzeit der einzige Abend, an dem Sat.1 US-Serienware programmiert. Für die Saison 21/22 hält der Kanal dafür unter anderem neue "NCIS"-Folgen bereit, aber auch eine neue Serienproduktion wurde kürzlich angekündigt. So will Sat.1 donnerstags mit "Clarice" ein Format zeigen, die an die Handlung von "Das Schweigen der Lämmer" angelehnt ist. Diese erzählt die persönliche Geschichte von FBI-Agentin Clarice Starling, die von Rebecca Breeds gespielt wird.

Zudem steht ein Ausstrahlungstermin für "The Real Housewives of Beverly Hills" fest: sixx beginnt die Ausstrahlung der achten Staffel am 9. Juli. Das Format ist somit immer freitags zu sehen, geplant sind ab 20:15 Uhr je drei Folgen, die direkt in der Late-Prime und nachts nochmals wiederholt werden.