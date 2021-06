am 17.06.2021 - 10:53 Uhr

RTLzwei wird das vor wenigen Tagen auf den Screenforce Days angekündigte Wohnformat "Clever wohnen - Mehr Platz für uns!" bereits im Juli an den Start bringen, das hat der Sender nun angekündigt. Die vorerst vier Folgen der neuen Sendung sind ab dem 5. Juli immer montags ab 20:15 Uhr zu sehen. Produziert wurde das Format von Imago TV.

Der von "Zuhause im Glück" bekannte John Kosmalla ist in "Clever wohnen - Mehr Platz für uns!" ebenso zu sehen wie Nina Moghaddam. Die beiden Moderatoren sollen den Zuschauern Einrichtungstipps und Wohnideen liefern - und bei einigen Familien auch ganz konkret tätig werden. So bekommen Familien, bei denen der Platz zuhause eng wird, ein Makeover der Wohnung spendiert.

Mit dabei sind unter anderem Steffi und Oliver, die mit ihren zwei Kindern in einer Dreizimmerwohnung auf 74 Quadratmetern wohnen. Der kleine Jaimy hat kein eigenes Kinderzimmer, daher ist das Wohnzimmer gleichzeitig auch das Spielzimmer. Und auch Steffi und Oliver haben kaum Privatsphäre, da Jaimy bei dem Paar im Schlafzimmer schläft. Nun soll eine neue Raumaufteilung Abhilfe schaffen. In einer weiteren Folge steht eine Mutter mit ihrer 16-jährigen Tochter im Mittelpunkt des Formats. Beide wohnen in einer Zweizimmerwohnung, wobei das Zimmer der Mutter ein Durchgangszimmer ist - Privatsphäre gibt’s hier keine. Kosmalla und Moghaddam sollen dabei helfen, Rückzugsorte zu kreieren.