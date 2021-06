am 17.06.2021 - 13:40 Uhr

Die Funke Mediengruppe gehört künftig alleine der Familie Grotkamp. Wie jetzt bekannt wurde, hat der Familienstamm, der aus Petra Grotkamp und ihren drei Kindern Julia Becker, Nora Marx und Niklas Wilcke besteht, die Anteile der Familienstämme Schubries und Holthoff-Pförtner gekauft. Vollzogen wird das Geschäft jedoch erst Anfang 2024.

Wie der Verlag mitteilte, soll die Transaktion bis dahin in zwei Stufen vollzogen werden. Während die unternehmerische Führung sofort an die Familie Grotkamp übergeht, erfolgt der Anteilserwerb erst zum 2. Januar 2024. Zu diesem Zeitpunkt werden die Grotkamps sämtliche Anteile an der Funke Mediengruppe halten.

Als Grund für die Übernahme wird eine "von allen Gesellschafter-Stämmen gesehene Notwendigkeit klarer Gesellschafter- und Führungsverhältnisse in einer sich verschärfenden Marktsituation" genannt, wie es heißt. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Die "Welt" berichtete vor wenigen Tagen noch, die Übernahme wolle man sich rund 280 Millionen Euro kosten lassen. Die Transaktion steht im Hinblick auf die österreichischen Wettbewerbsbehörden noch unter Kartellrechtsvorbehalt.

"Wir wissen um die Verantwortung, die wir mit diesem Schritt übernehmen, freuen uns aber sehr, den Weg, den unsere Mutter Petra Grotkamp 2012 mit der Übernahme der Brost-Anteile eingeschlagen hat, in naher Zukunft vollenden zu können", sagt Julia Becker, Vorsitzende des Aufsichtsrates der Funke Mediengruppe.