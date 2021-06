Zum Vorhaben des neuen Sat.1-Chefs Daniel Rosemann, den ins Straucheln geratenen Sender als "Fernsehen mit Herz" zu positionieren, gehört bekanntlich auch eine Neuauflage der einstigen Vox-Show "Hast Du Töne?". Diese soll, produziert von Banijay, unter dem Titel "Let the Music play - Das Hit-Quiz" noch im Spätsommer den Weg ins Programm schaffen.

Überraschend ist die Wahl des Moderators: Wie DWDL.de schon am Montag berichtete und Sat.1 wenig später auf den Screenforce Days bestätigte, wird Amiaz Habtu durch die Sendung führen. Der 43-Jährige gilt zwar als musikaffin, war in den vergangenen Jahren aber stets beim Konkurrenten Vox zu sehen. Und daran soll sich auch nichts ändern, wie der Kölner Privatsender jetzt gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte.

"Bei Amiaz steht kein kompletter Senderwechsel an. Er bleibt weiterhin auch für Vox im Einsatz, unter anderem bei 'Die Höhle der Löwen'", erklärte ein Vox-Sprecher. Für den Sender präsentiert Habtu neben der Gründershow seit mehr als fünf Jahren auch das Starmagazin "Prominent", dessen Schlagzahl im vergangenen Jahr jedoch deutlich reduziert wurde. Wegen schwacher Quoten stellte Vox die täglichen Ausgaben Anfang 2020 ein.

Wann genau "Let the Music play" in Sat.1 auf Sendung gehen wird, steht derweil noch nicht fest. Seinen Ursprung hat das Format übrigens in den USA, wo "Name That Tune" bereits in den 1950er Jahren lief. Nach mehr als drei Jahrzehnten Pause feierte die Show zu Jahresbeginn ihr Comeback als Primetime-Show bei Fox.