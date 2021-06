Seit dem Start der Geschäftstätigkeit vor 14 Jahren war Timo Schneckenburger als Geschäftsführer bei der HD Plus GmbH für Marketing, Kommunikation und Vertrieb von HD+ verantwortlich. Nun stehen Veränderung im Management der Sat-TV-Plattform, die gegen Bezahlung die HD-Programme zahlreicher Privatsender verbreitet, bevor: Wie HD Plus am Freitag mitteilte, wird Schneckenburger das Unternehmen zum 31. Juli "auf eigenen Wunsch und in bestem gegenseitigen Einvernehmen" verlassen.

"Ich blicke mit Stolz auf die sehr erfolgreiche Reise zurück, die ich mit meinem Team für und mit HD+ antreten und gestalten durfte", sagt Schneckenburger. "Wir haben es im Team geschafft, mit der Vermarktung von hochauflösenden, und heute sogar ultrahochauflösenden Fernsehbildern ein neues Geschäftsmodell in der deutschen TV- und Consumer-Electronics-Industrie aufzubauen. Nach rund 14 Jahren, vor allem jedoch nach einem sehr erfolgreichen letzten Geschäftsjahr für HD+, kann ich meine Verantwortung für die klar und stark positionierte Marke abgeben."

Das Managementteam von HD Plus, einer hundertprozentige Tochter von SES, wird fortan gemeinsam mit Norbert Hölzle die Aufgaben von Timo Schneckenburger übernehmen. "Wir sind Timo Schneckenburger sehr dankbar für die hervorragende Arbeit, die er für HD+ und das hochauflösende Fernsehen in Deutschland geleistet hat. Die klare Markenpositionierung von HD+ trägt seine Handschrift, dies gilt auch für die heutige Marktposition", so Hölzle, der das DACH-Geschäft von SES Video und seit diesem Jahr auch Geschäftsführer von HD Plus ist.

Schneckenburger ist indes davon überzeugt, dass die Satelliten-Plattform auch weiterhin erfolgreich sein wird. "Von HD+ wird man in diesem Jahr noch viel hören und Neues erleben können", lässt sich der scheidende Chef zum Abschied zitieren.