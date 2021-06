am 18.06.2021 - 12:48 Uhr

In Österreich ist das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker seit jeher ein Hit - und auch hierzulande erfreut sich die Live-Übertragung stets großer Beliebtheit, wie die fast drei Millionen Zuschauer zeigen, die in diesem Jahr zur Mittagszeit einschalteten. Jetzt steht fest, dass das ZDF das Neujahrskonzert auch weiterhin übertragen wird.

Wie am Freitag bekannt wurde, ist der Rahmenvertrag mit der EBU gerade für die Jahre 2023 bis 2027 verlängert worden. Daneben hat das ZDF die Rechte an den Übertragungen der Sommernachtskonzerte aus dem Park von Schloss Schönbrunn und der Sonderkonzerte der Wiener Philharmoniker erworben, die in 3sat gezeigt werden.

"Seit 1983 beginnt das Jahr im ZDF mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Ich freue mich, dass wir diese Tradition bis 2027 fortsetzen können, und insbesondere darüber, dass dabei die Streaming-Rechte deutlich erweitert wurden", so ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler. Ab 2023 kann das ZDF das Konzert erstmals ein halbes Jahr lang in seiner Mediathek anbieten.