am 20.06.2021 - 10:38 Uhr

Die ARD hat offenbar eine Nachfolgerin für Pinar Atalay gefunden. Die Journalistin wechselt ja bekanntlich zu RTL (DWDL.de berichtete). Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, soll künftig Aline Abboud zum Team der "Tagesthemen" gehören und den Platz von Atalay einnehmen. Entsprechende Informationen liegen auch DWDL.de vor. Eine offizielle Bestätigung der Personalie steht noch aus. Gegenüber DWDL.de heißt es vom NDR, man äußere sich nicht zu "Personalspekulationen". Die Bekanntgabe des Wechsels wird wohl in den kommenden Tagen erfolgen.

Aline Abboud kommt vom ZDF, wo sie bereits seit 2016 arbeitet. Zunächst als Redaktionsassistentin und Social-Media-Redakteurin für die Sendung "ZDFdonnerstalk" mit Dunja Hayali, später auch als "heute"-Redakteurin und Moderatorin von "heuteXpress". Außerdem ist sie Reporterin für die Rubrik "außendienst" im "auslandsjournal" und Moderatorin des Funk-Formats "Die da oben!".

Vor ihrer Zeit beim ZDF war Abboud Producerin für Reuters in Israel und Palästina, beim Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages absolvierte sie ihr Volontariat. Aline Abboud spricht Arabisch, Englisch, Französisch und Türkisch und wäre laut "Bild am Sonntag" die erste ostdeutsche Moderatorin bei den "Tagesthemen", geboren wurde die Journalistin 1988 in Ost-Berlin.