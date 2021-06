Nach der Europameisterschaft ist vor Bundesliga - und in der Zwischenzeit wird ebenfalls Fußball gespielt. So etwa am Samstag, den 24. Juli, wenn der FC Bayern München mit seinem neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann in einem Freundschaftsspiel auf den niederländischen Meister Ajax Amsterdam trifft. Die Rechte an der Partie hat sich jetzt RTL gesichert.

Wie der Kölner Sender bekanntgab, soll die Vorberichterstattung um 16:00 Uhr beginnen. Eine halbe Stunde später erfolgt der Anpfiff. Wer durch die Übertragung führen und das Spiel kommentieren wird, hat RTL bislang noch nicht verraten.

"Der FC Bayern München schreibt unglaubliche Erfolgsgeschichten im deutschen Fußball und elektrisiert Millionen Fans im ganzen Land und darüber hinaus. Wir freuen uns sehr, das neue Trainerteam um Julian Nagelsmann mit einem exklusiven Testspiel bei RTL begleiten zu können", so Frank Robens, Leiter Sportrechte und Sportproduktion. "Unsere Zuschauer dürfen gespannt sein auf die neue Rolle des gebürtigen Bayers und die frühe Form der Münchner."