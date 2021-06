am 21.06.2021 - 15:20 Uhr

© Amazon.de

Die zweite Staffel der Amazon Original Serie Prime Video Concerts wurde von der der Berliner Creative Music Company A Million an verschiedenen Locations ohne Publikum produziert. Neben den einzelnen Performances verspricht Amazon einen Blick hinter die Bühne und will darüber hinaus zeigen, welche persönlichen Rituale die Künstlerinnen und Künstler pflegen und wie sie sich auf ihre Auftritte vorbereiten. Im Anschluss an die zweite Staffel werden die musikalischen Interpretationen nach und nach als "Amazon Original Sessions" bei Amazon Music veröffentlicht.