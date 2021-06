am 22.06.2021 - 09:56 Uhr

Das Erste hat den Drehstart für acht neue Folgen "Watzmann ermittelt" angekündigt. Im Berchtesgadener Land und in München entsteht gerade die dritte Staffel der Vorabendserie, mit dabei ist auch eine neue Schauspielerin. Erstmals in den neuen Folgen zu sehen sein wird Katharina Leonore Goebel als Sophia Strasser. Am Anfang wird die neue Kollegin von den Kommissaren Beissl (Andreas Giebel) und Paulsen (Peter Marton) fast vergessen, weil sie sich um die Aufklärung eines Mordes kümmern.

Zur Wiedergutmachung beschenken sie die neue Polizei-Obermeisterin versehentlich mit zwei identischen Blumensträußen. "Sophia Strasser ist eine Macherin mit bayerischem Bodensatz. Mit einer so starken und humorvollen Frauenrolle ins Watzmann-Team einsteigen zu dürfen, ist für mich als Schauspielerin ein echtes Geschenk", sagt Katharina Leonore Goebel über ihre Rolle.

Regie für vier neue Folgen führt derzeit John Delbridge. Bis Mitte August wird Julia Peters für vier weitere Episoden verantwortlich zeichnen. Gastrollen übernehmen in der neuen Staffel unter anderem Christine Neubauer und Ben Blaskovic. Erneut mit dabei sind Ines Lutz, Leonie Brill, Katharina von Steinburg und Barbara Weinzierl als Familie Beissl und Nepo Fitz, Sarah Thonig und Genoveva Mayer im Kommissariat. "Watzmann ermittelt" wird produziert von der Lucky Bird Pictures GmbH, Produzent ist Oliver Schündler. Als Producerin zeichnet Laura Haufe verantwortlich. Die Redaktion haben Antje Schlüter und Elmar Jaeger (BR).

Die erste Staffel erzielte 2019 im Schnitt 2,26 Millionen Zuschauer und 11,0 Prozent Marktanteil, Staffel zwei lag auf einem ähnlichen Marktanteils-Niveau, steigerte die Reichweite in diesem Jahr jedoch auf 2,87 Millionen. Nachdem die zweite Staffel mit 14 Folgen deutlich größer ausfiel als der erste Durchlauf, geht’s nun aber dennoch wieder zurück auf acht Folgen.