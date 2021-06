am 22.06.2021 - 11:48 Uhr

"Filme und Serien sind seit je her meine Leidenschaft. Es ist ein Privileg, unter diesem Dach mit dem legendären Namen und mit den besten kreativen Talenten das Programm der Zukunft zu gestalten", so Christian Rodhe über seine neue Aufgabe bei Constantin. "Für mich gibt es keine bessere Zeit, genau das zu tun. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und Teil des großartigen Teams bei der Constantin zu werden."

"Es ist eine riesengroße Freude, Christian Rohde in der kreativen Familie der Constantin Film AG begrüßen zu können", so Oliver Berben, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Constantin Film, der zugleich dessen "außerordentliche Arbeit" lobt. Jan Ehlert, Geschäftsführer und Head of Creative bei Constantin Television: "Mit Christian Rohde stößt eine innovative Produzentenpersönlichkeit zu uns, die unser kreatives Spektrum erweitert. Wir sind wahnsinnig froh, ihn im Team begrüßen zu dürfen und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."