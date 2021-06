© G+J

Investieren will man vor allem in den Ausbau der Redaktionen und des Datateams, hier entstehen nach Angaben des Unternehmens alleine in diesem Jahr mehr als ein Dutzend neue Stellen. Daneben will man auch die technologische Plattform und die Vertriebssysteme, über die die Bezahlangebote ausgespielt werden, weiter ausbauen.

Carina Laudage und Bernd Hellermann, Geschäftsführer G+J Digital Media, sagt: "Das Interesse der Leserinnen und Leser an unseren Plus-Angeboten zeigt, dass der Markt in Bewegung ist. Das bestärkt uns darin, weiter in den digitalen Journalismus zu investieren. Starke Marken wie ‘Stern’, ‘Capital’, ‘11 Freunde’ oder ‘Geo’ stehen für seriöse Informationen und fundierte Wissensvermittlung. Beides ist gefragt. Mit unserer Plattformstrategie können wir flexibel auf die Marktbedürfnisse reagieren und schnell neue Produkte launchen. Mit dem Vertrieb unserer digitalen Angebote wächst eine neue Erlössäule für das Digitalgeschäft von Gruner + Jahr."

Nicht nur bei Gruner + Jahr sind kostenpflichtige Plus-Angebote derzeit stark wachsend, erst kürzlich verkündete Axel Springer, über all seine Medienmarken hinweg die Schwelle von einer Million Digital-Abonnenten überschritten zu haben. Das stärkste Angebot des Verlags ist "Bild Plus" (DWDL.de berichtete).