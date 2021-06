ZDFneo will verstärkt auf Comedy setzen und noch in diesem Jahr vier neue Formate an den Start bringen. "Bisher hatten wir Comedy nicht in dieser hohen Frequenz. Ich glaube, dass Comedy in Kombination mit relevanten Themen ein guter Angang ist", sagte Senderchefin Nadine Bilke der dpa. Demnach plane man, "in einer hohen Frequenz und in einer Regelmäßigkeit" sowohl im Linearen als auch in der Mediathek Comedy anzubieten.

Dass ZDFneo verstärkt auf Comedy setzen will, war bereits bekannt, seit der Sender kürzlich die Ausstrahlung der neuen Serie "Deadlines" für Juli in Aussicht gestellt hatte (DWDL.de berichtete). Diese soll, ebenso wie weitere Formate, am Dienstagabend zu sehen sein. Dazu zählen etwa die TNT-Comedyserie "Andere Eltern", "The Drag and Us" und "Nichts Festes". Daneben haben gerade die Dreharbeiten für eine Comedyserie mit dem Arbeitstitel "Doppelhaushälfte" begonnen (DWDL.de berichtete).

Und dabei soll es offenbar nicht bleiben. "Nächstes Jahr machen wir mit Comedyserien weiter, dieser Sendeplatz wird kontinuierlich mit neuen Serien bespielt werden", so Bilke zur dpa. Demnach seien rund acht Serien pro Jahr geplant. "Wir probieren das erst einmal ganz bewusst in einer großen Bandbreite. Wir experimentieren mit einer Spannbreite."