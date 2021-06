ProSieben hat einen Sendetermin für die inzwischen dritte Staffel von "Beauty & The Nerd" gefunden. Die Produktion aus dem Hause Endemol Shine Germany kehrt ab dem 5. August wieder ins deutsche Fernsehen zurück und läuft dann jeden Donnerstag um 20:15 Uhr. ProSieben verspricht auch in den neuen Ausgaben einen Pärchen-Crashkurs der besonderen Art, denn es gilt auch diesmal wieder: acht zurückhaltende Menschen, die eher als Einzelgänger zu charakterisieren sind, treffen auf acht echte Schönheiten. Wer ein großes Umstyling ergattern und sich das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro teilen möchte, muss als Team zusammenwachsen und gemeinsam verrückte Challenges meistern.

Gedreht wurde in einer Villa auf Zypern. Während ProSieben die Beautys noch geheim hält, sind die Nerds schon bekannt. Diese sind in der kommenden dritten Staffel zwischen 18 und 31 Jahre alt und kommen aus ganz Deutschland – von Augsburg bis Kiel. Die im vergangenen Jahr von ProSieben gezeigte Staffel der ungewöhnlichen Kuppelshow kam in der klassischen Zielgruppe auf 12,8 Prozent Marktanteil und war für den Sender im Juni und Juli 2020 ein absoluter Erfolg. Insgesamt schauten im Schnitt 1,25 Millionen Menschen donnerstagabends zu.



Kunden von JoynPlus+ werden diesmal im Anschluss an die linearen Ausstrahlungen des Formats bei ProSieben auf der Plattform fündig: Denn dort wird immer schon die nächste Episoden zum Abruf zur Verfügung stehen. Ab dieser Woche bestückt ProSieben seinen Donnerstagabend zunächst einmal mit einer anderen Eigenproduktion: Es startet eine frische Staffel der Reality-Show "Die Alm".



