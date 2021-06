Was bei Netflix und anderen Streamingdiensten schon seit einiger Zeit selbstverständlich ist, ist ab sofort auch bei TVNow möglich. Ab sofort bietet TVNow, das im Laufe des Jahres in RTL+ umbenannt werden soll, nämlich eine Download-Funktion an, wie der Streamingdienst am Mittwoch bestätigte. Der Modus steht allerdings nicht allen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung, sondern nur jenen, die das teuerste Abo, also "Premium+", für 7,99 Euro pro Monat abgeschlossen haben.

© MG RTL / Marina Rosa Weigl

Zum Download stehen unter anderem Originals wie die Datingshows "Princess Charming" und "Die Bachelorette", die neue Comedyserie "KBV - Keine besonderen Vorkommnisse", aber auch der Soap-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Das Angebot an downloadbaren Shows, Serien und Dokumentationen soll nach Angaben von TVNow "kontinuierlich erweitert" erweitert werden.