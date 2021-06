Im zurückliegenden Herbst veröffentlichte der von ProSiebenSat.1 und Discovery gemeinsam betriebene Streamingdienst Joyn in seinem Bezahlbereich die zweite Staffel der Comedy-Serie "Frau Jordan stellt gleich" mit Katrin Bauerfeind in tragender Rolle als Eva Jordan. Im Juli zieht ProSieben nun im linearen Free-TV nach. Die zehnteilige Staffel startet am Mittwoch, 14. Juli. Sie ist dann allerdings erst um 22:15 Uhr zu sehen. Geplant sind jeweils zwei frische Folgen pro Ausstrahlungstag, ehe dann am späteren Abend noch je zwei Folgen aus der ersten Staffel der Serie wiederholt werden.

Die erste Staffel war für ProSieben linear kein Erfolg. Im Frühjahr 2020 kam sie zur besten Sendezeit nicht über rund fünfeinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. Der Serienauftakt holte damals mit nur rund 1,1 Millionen Zuschauern noch die beste Reichweite. Dennoch: Die Verantwortlichen scheinen zufrieden zu sein, kürzlich fiel der Startschuss für die Produktion einer dritten Staffel. Sie wird zur Zeit in Berlin umgesetzt.

Die nun ins Free-TV kommende zweite Staffel, die nach einem "Seattle Firefighter"-Doppelpack platziert wird, zeigt die Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan erneut an vielen Fronten kämpfend – mit Verve, Witz und Weißwein, wie es heißt. Eva Jordan hat bekanntlich die Wahl zur Bürgermeisterin verloren und schlägt sich nun mit der resoluten Frau Sommerfeld (Adina Vetter) herum, die eine deutlich ernstzunehmende Gegnerin als ihr Vorgängerr Herr Brinkmann (Ulrich Gebauer) ist. Infolgedessen muss das Gleichstellungsbüro eine Budgetkürzung hinnehmen. MadeFor Film und Seven Pictures stehen hinter der Serie, die Ralf Husmann als Showrunner und Head-Autor verantwortet. Alexander Khuon, Natalia Belitski, Mira Partecke sowie Robert Schupp und Weitere stehen neben Bauerfeind vor der Kamera.