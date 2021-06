am 14.06.2021 - 10:10 Uhr

Schwachen Quoten der linearen Fernsehausstrahlung bei ProSieben stehen bei der Comedy-Serie "Frau Jordan stellt gleich" herausragenden Abrufzahlen bei JoynPlus+ gegenüber. So zumindest bezeichnet eine Medienmitteilung die Popularität der mit Katrin Bauerfeind besetzten Serie beim Streamingdienst. Die Folge: Eine dritte Staffel wird kommen. Sie wird derzeit in Berlin produziert und umfasst zehn Episoden. Verantwortlich dafür ist weiterhin die MadeForFilm GmbH, Ralf Husmann ("Stromberg") ist Produzent, Showrunner und Head-Autor. Henning Wagner ist als Producer im Einsatz.

Auf dem Regiestuhl nehmen Charlotte Rolfes und Jonas Grosch Platz. In den zehn Episoden der dritten Staffel soll ein attraktiver Mann das Gleichstellungsbüro ordentlich aufmischen: David Ohlert (Malick Bauer) ist der neue Antidiskriminierungsbeauftragte im Stadthaus und beweist direkt jede Menge Durchsetzungsvermögen. Die von Katrin Bauerfeind gespielte Eva merkt derweil schnell, dass sie der Agenturalltag an ihre Grenzen bringt und sie das Berufsleben abseits des Gleichstellungsbüros an ihre moralischen Grenzen bringt. Der Weg zurück wird ihr jedoch von ihrer Dauerkontrahentin Frau Sommerfeld (Adina Vetter) versperrt.

ProSieben hat von der Serie bis dato nur die erste Staffel gezeigt – sie lief im Frühjahr 2020 in der Mittwochsprimetime. Mit im Schnitt nur rund fünfeinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe blieb ein Erfolg jedoch aus. Mit Blick auf die Reichweiten war direkt der Serienauftakt am erfolgreichsten. Dieser bescherte ProSieben damals rund 1,1 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.





Wann Joyn nun die dritte Runde anbieten wird, ist noch unklar. Die zweite Staffel debütierte bis dato einzig bei JoynPlus+, die Episoden standen erstmals im November 2020 zur Verfügung.