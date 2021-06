Eines der neuen Formate von RTL ist die Sendung "Top Dog Germany", die der Sender nun schon Ende Juli an den Start bringt. Los geht es demnach am 23. Juli 2021. Sechs Folgen umfasst die erste Staffel, die RTL immer freitags um 20:15 Uhr sendet. 135 Minuten Sendezeit wird die Show einnehmen. Das Moderatoren-Trio ist RTL-Zuschauern derweil schon bestens bekannt, nämlich aus der "Ninja Warrior"-Welt. Mit dabei sind demnach Laura Wontorra, Frank Buschmann und Jan Köppen. RTL Studios produziert.

Insgesamt 75 Vierbeiner treten in dem Format mit ihrem Herrchen oder Frauchen in einem besonderen Hindernisparcours an und wollen zeigen, dass sie ein starkes Team sind. Am gleichen Abend startet dann ein weiteres neues RTL-Format, das Chris Tall präsentiert. Dessen zuletzt im Frühjahr zeigte Late-Night "Darf er das?" geht wohl nicht weiter, dafür ist der Comedian unter anderem als neuer Moderator von "Das Supertalent" im Gespräch und präsentiert das neue "The Wheel – Promis drehen am Rad".

Darin spielen pro Folge drei Kandidaten - unterstützt von sieben Promi-Beratern - um den ganz großen Gewinn von über 100.000 Euro. Die Kandidaten können sich im Quiz Hilfe von den Promis einholen. Jeder Promi bringt sein selbst gewähltes, persönliches Spezialgebiet mit in die Show, zum Beispiel hochwissenschaftlich, super überraschend oder total abgefahren. Zu den sieben Spezialgebieten müssen die Kandidaten Fragen beantworten. Mit ein bisschen Glück stoppt das Rad bei einem Promi-Berater, der sich auskennt oder aber bei jemandem, der gar keinen Plan hat. Das neue Chris-Tall-Quiz, das um 22:30 Uhr startet, wird knapp zwei Stunden lang, bis 0.20 Uhr, gezeigt. Auch davon sind sechs Episoden geplant, das Finale der ersten Staffel gibt es demnach Ende August zu sehen. In Großbritannien lief "The Wheel" im Vorjahr bei BBC One, Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH kümmert sich um die deutsche Version. Zum Start zeigt RTL die zweite "The Wheel"-Folge gleich am Samstag, 24. Juli, ebenfalls um halb elf Uhr abends, danach geht es immer freitags um diese Zeit weiter.

Beide Shows, insbesondere aber "Top Dog Germany", bekommen gleich am Starttag starke Konkurrenz. Am 23. Juli zeigt Sat.1 erstmals wieder ein Live-Spiel aus der Bundesliga, wenn auch "nur" aus der zweiten. Der Spielplan ist noch nicht veröffentlicht, doch mit Teams wie Hamburg, Schalke oder Bremen ist die zweite Liga in der nächsten Saison namhaft besetzt.