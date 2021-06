"In manchen Momenten bin ich sicher noch nicht da, wo ich als Moderator hinmöchte", sagte Chris Tall noch vor wenigen Wochen im Vorfeld des Starts der RTL-Show "Murmel Mania" (DWDL.de berichtete). Nun könnte der Comedian aber möglicherweise eine noch größere Bühne betreten, denn laut "Bild" soll der 30-Jährige als Moderator von "Das Supertalent" im Gespräch sein und könnte auf diese Weise die Nachfolge von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski antreten, die die Castingshow künftig nicht mehr präsentieren werden.

Im vergangenen Jahr saß Tall noch in der "Supertalent"-Jury - und war damit Teil der bislang quotenschwächsten Staffel des Formats, das nach dem Willen von RTL runderneuert werden soll. "Bild" brachte zuletzt bereits Hape Kerkeling als mögliches Jury-Mitglied in Verbindung, am Mittwoch spekuliert das Blatt nun außerdem über einen möglichen Einstieg von Schauspielerin Veronica Ferres.

RTL hat sich zu den Personalien bislang nicht konkret geäußert. Das gilt auch für die bislang von Chris Tall präsentierte Personalityshow "Darf er das?!", die dem "Bild"-Bericht zufolge nicht fortgesetzt werden soll. Darauf angesprochen, erklärte RTL-Sprecher Claus Richter, dass man sich "an Spekulationen nicht beteiligen" wolle.

Neustart für Samstagabendshows

Anfang März hatte RTL bekanntgegeben, dass der Sender fortan nicht mehr auf Dieter Bohlen als Jury-Chef bei "Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent" setzen will. "Nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamer Erfolge ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung", erklärte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm damals. Bohlen selbst äußerte sich nicht - und fehlte dann auch bei den finalen Folgen von "DSDS".

In Unterföhring wittert man derweil schon die Chance, vom Bohlen-Aus am Samstagabend profitieren zu können. Wohl nicht ganz zufällig hat ProSieben jüngst angekündigt, mit der fünften Staffel von "The Masked Singer" auf den Samstag wechseln zu wollen (DWDL.de berichtete). Auch Sat.1 programmierte "The Voice Kids" zuletzt bereits gegen "DSDS" - nicht ausgeschlossen, dass man diesen Schritt auch bei der nächsten Staffel von "The Voice of Germany" wagen wird.