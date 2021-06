PR-Interview-Tag bei Florian Silbereisen: Am späten Mittwochnachmittag von RTL als neuer Juror der kommenden "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel vorgestellt, gab der 39-Jährige am Donnerstag nun erste Live-Interviews. Er sprach dabei nicht nur mit dem RTL-Mittagsmagazin "Punkt 12", sondern war auch ins Studio von "Bild Live" zugeschaltet. Dabei gab er preis, dass er am Mittwoch von der RTL-Ankündigung selbst überrascht wurde. Denn: Ein Vertrag über sein Mitwirken in der "DSDS"-Jury sei noch gar nicht unterschrieben. Dass er 2022 im Format dabei ist, daran ließ Silbereisen aber keinen Zweifel. Er freue sich riesig und werde sich ab sofort auf "DSDS" vorbereiten, ließ er wissen. Überrumpelt wurde er am Mittwoch dennoch.

Sich in Österreich aufhaltend, hätte er schon die Wanderschuhe angehabt, als sein Telefon klingelte und ihm gesagt wurde, er solle nach München ins Büro kommen. Dort eingetroffen, wussten alle schon Bescheid, dass Silbereisen wirklich neuer "DSDS"-Juror wird – nur er selbst nicht, berichtete er. Als das verkündet wurde, fuhr Silbereisen im Auto nämlich noch durch die Münchner Rush-Hour. "Ich wusste natürlich, dass mein Team im Austausch ist mit RTL", sagte Silbereisen, am Mittwoch aber sei dann eben "alles sehr, sehr schnell" gegangen. Wer ihn kenne, der wisse, dass er sich selbst um alles kümmere, was auf der Bühne passiere, während sich sein Manager damit befasse, was abseits dessen passiere, erklärte Silbereisen. So ist auch zu erklären, dass der Musiker, Moderator und Schauspieler vom RTL-Announcement überrascht wurde.



All seine Aufgaben nun unter einen Hut zu bekommen, alle Termine zu koordinieren, bezeichnete Silbereisen bei "Bild Live" als große Herausforderung. "Im ZDF bin ich der Kapitän, bei RTL der Juror, bei der ARD und im MDR werde ich die großen Shows präsentieren." 2022 ist obendrein noch eine Tour geplant. Ein MDR-Sprecher teilte entsprechend auf Anfrage von DWDL.de mit: "Der MDR wird die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen selbstverständlich fortsetzen." Keine klare Bekenntnis geben wollte Silbereisen derweil bezüglich eines längerfristigen "Traumschiff"-Engagements. Auf Nachfrage verwies er auf ab Juli 2021 anstehende weitere Dreharbeiten für den ZDF-Klassiker. Doch ob er sich auch 2022 wieder die Uniform anzieht, bleibt offen. "Jetzt machen wir erstmal eine Sache nach der anderen", wich Silbereisen aus. Seit 2019 ist er Kapitän auf dem "Traumschiff".