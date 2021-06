ProSieben und Sat.1 haben am Freitagvormittag das bestätigt, was ohnehin schon seit einigen Tagen als Gerücht durch die Branche wabert: Sarah Connor und Johannes Oerding werden in der kommenden Staffel von "The Voice of Germany" als Coaches mit dabei sein. Die "Bild" hatte bereits vor zehn Tagen über die Personalien berichtet, damals wollten die Sender die neuen Coaches aber noch nicht bestätigen (DWDL.de berichtete).

Nun ist also alles fix. 2021 werden Connor und Oerding zusammen mit Mark Forster und Nico Santos um den Sieg bei der Musik-Castingshow buhlen. Forster ist bereits zum fünften Mal in Folge dabei, für Santos ist es die zweite Staffel als Juror. Connor und Oerding sind gänzlich neu im "The Voice"-Universum, sie waren bislang noch keine Coaches - auch nicht in einem Ableger der Show.

In der vergangenen "The Voice"-Staffel gab es mit Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß sowie Rea Garvey und Samu Haber gleich zwei Coach-Paare, die sich einen Doppel-Drehstuhl teilte. Die kommende Staffel wird dann komplett ohne einen solchen Doppel-Drehstuhl auskommen müssen, aber auch das ist nicht neu. Schon 2019 war das der Fall, als neben Mark Forster und Rea Garvey auch Sido und Alice Merton die Coaches waren.

ProSieben- und Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann sagt zu den neuen Coaches: "'The Voice of Germany' geht mit zwei Coach-Premieren in eine neue Dekade. Sarah Connor und Johannes Oerding leben den 'Voice'-Spirit und ich freue mich, dass sie die Show dieses Jahr mit ihrem Musik-Know-How bereichern." Moderiert wird "The Voice" wie gewohnt von Lena Gercke und Thore Schölermann, Produzent ist Bildergarten Entertainment, früher Talpa.