Bestätigen will Sat.1 wie gehabt noch nichts, die in Sachen Realityshow-Teilnehmer aber stets gut informierte "Bild"-Zeitung hat nun dennoch die ersten vier Promis benannt, die im August bei "Promi Big Brother" zu sehen sein sollen. Zum einen wäre da Danni Büchner, die einst mit ihrem Mann Jens durch Goodbye Deutschland bekannt wurde und 2018 auch im Dschungelcamp war.

Darüber hinaus soll auch Melanie Müller und damit ein echtes Reality-Urgestein an der Show teilnehmen. Sie wurde 2014 Dschungelkönigin und war auch schon bei "Like Me - I’m Famous" und "Promis unter Palmen". Die zwei weiteren "Promi Big Brother"-Teilnehmer sind laut "Bild" Ex-Handballer Eric Sindermann, der der Enkel von Horst Sindermann (in den 70er und 80er Jahren Präsident des DDR-Parlaments) ist, und Kickboxerin Marie Lang.

Die neue Staffel von "Promi Big Brother" startet am 6. August, die Show ist dann wie schon im vergangenen Jahr über drei Wochen hinweg in Sat.1 zu sehen. 2021 wird der Anteil der Ausgaben, die um 20:15 Uhr gezeigt werden, noch einmal nach oben geschraubt. Insgesamt 12 der 22 Folgen laufen zur besten Sendezeit und damit nicht mehr auf dem ursprünglichen Sendeplatz um 22:15 Uhr. Das führt auch dazu, dass die anschließende "Promi Big Brother - Late Night Show" häufig gar nicht mehr so "late" zu sehen sein wird. Und sie wird künftig auch nicht mehr zu Sixx ausgelagert, sondern läuft direkt im Anschluss an "Promi Big Brother" in Sat.1, was für einen erheblich besseren Audience Flow sorgen dürfte. Moderiert wird die Late Night wie schon in der Vergangenheit von Melissa Khalaj und Jochen Bendel, "Promi Big Brother" selbst wird präsentiert von Marlene Lufen und Jochen Schropp.