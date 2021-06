am 28.06.2021 - 14:59 Uhr

Netflix hat den Start der dritten Staffel "How to Sell Drugs Online (Fast)" angekündigt. Die neuen Folgen der von der btf produzierten Serie sind ab dem 27. Juli auf einen Schlag beim Streamingdienst verfügbar. Das Datum hat man über Postings in den sozialen Netzwerken kommuniziert. Details zur Handlung der neuen Staffel liegen noch nicht vor.

Die Staffeln eins und zwei von "How to Sell Drugs Online (Fast)" hat Netflix im Mai 2019 und Juli 2020 zur Verfügung gestellt. Die Serie rund um Moritz (Maximilian Mundt), der zusammen mit Freunden aus seinem Kinderzimmer ein Drogen-Imperium aufbaut, avancierte schnell zu einer der erfolgreichsten deutschen Netflix-Serien. Hierzulande war die Serie sogar die erfolgreichste deutsche Produktion, hieß es 2020 von Netflix. Details zur Nutzung nannte das Unternehmen aber wie immer nicht.

Auch in der dritten Staffel werden die Hauptdarsteller Maximilian Mundt, Danilo Kamperidis und Damian Hardung sowie Lena Klenke und Lena Urzendowsky wieder mit dabei sein. Langston Uibel vervollständigt den Hauptcast als Neuzugang. Showrunner und ausführende Produzenten der Serie sind erneut Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer - und auch Regisseur Arne Feldhusen ist wieder mit an Bord.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die btf neben "How to Sell Drugs Online (Fast)" derzeit eine weitere Serie für Netflix produziert. Sechs Episoden von "Cable Cash" entstehen in Köln, Düsseldorf und Umgebung. Die Story sei "stark fiktionalisiert" aber "inspiriert von den realen Ereignissen des größten Wirtschaftsskandals der deutschen Geschichte", heißt es von Netflix (DWDL.de berichtete).