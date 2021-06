Sven Voss präsentiert beim ZDF bald die neue True-Crime-Reihe "Tod in…", das hat der Sender jetzt angekündigt. Zum Start der vierteiligen Reihe zeigt man am Mittwoch, den 11. August, zwei Ausgaben ab 23:15 Uhr. Die zwei weiteren Folgen sind einen Tag später zur gleichen Uhrzeit zu sehen. Schon ab dem 4. August sind alle vier Folgen in der ZDF-Mediathek abrufbar.

In der Reihe untersucht Voss gemeinsam mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke Verbrechen und geht dazu auch an die Orte, an denen die Kriminalfälle geschehen sind. Zum Auftakt geht’s um einen Doppelmord in Wales: Im Juni 1989 kommt das Ehepaar Peter und Gwenda Dixon von einer Wanderung auf dem beliebten Küstenpfad in Wales nicht zurück. Ihre Leichen werden sechs Tage nach der Tat gefunden. Die beiden wurden gefesselt, ausgeraubt und erschossen. Die Mordermittler ahnen bald: Sie sind einem Serienkiller auf der Spur.

Die ZDF-True-Crime-Doku rekonstruiert das Verbrechen und schildert die Jagd auf den Serienmörder. Voss trifft dafür unter anderem auch die Mordermittler von damals. In der zweiten Folge der Reihe geht es um einen Doppelmord in Nordfriesland.