Der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland, das bald RTL+ heißende TVNow, ist ab sofort auch via SkyQ verfügbar. Somit erfüllen Sky und die RTL-Gruppe das im Frühjahr getätigte Versprechen, TVNow ab Sommer für Sky-Kunden verfügbar zu machen. "Durch die Zusammenarbeit mit Sky können ab sofort auch rund 2,5 Millionen Sky Q-Kund:innen schnell, einfach und direkt auf unser vielfältiges und hochwertiges Inhalteangebot zugreifen", erklärt Henning Nieslony, Co-Geschäftsleiter von TVNow. Er bezeichnete die Zusammenarbeit mit Sky als weiteren wichtigen Schritt, um das Streaming-Abo für ganz Deutschland zu werden.

Sky sieht derweil die Position von SkyQ als All-In-One-Plattform gestärkt. Christian Hindennach, Chief Commercial Officer von Sky in Deutschland: "Wie kein anderer Service steht Sky Q gleichermaßen für lineares Fernsehen, ein exklusives On-Demand-Angebot, Mediatheken, Apps, Streaming und komfortable Funktionalitäten auf einer gemeinsamen Plattform." Er sprach in Zusammenhang der TVNow-Integration von noch mehr Vielfalt für die Kundinnen und Kunden von Sky. Kostenlose TVNow-Inhalte lassen sich also einfach abspielen. Wer Premium-Inhalte sehen will, muss TVNow auf dessen Homepage buchen – und rund fünf Euro pro Monat bezahlen.



Die TVNow-Integration ist Teil eines größeren Deals zwischen Sky und der Mediengruppe RTL Deutschland. Er umfasste unter anderem auch die Sublizensierung von vier Formel1-Rennen im Free-TV pro Jahr. Zwei davon waren bereits zu sehen, zwei weitere werden entsprechend noch folgen.