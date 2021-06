Nachdem RTL sich von Dieter Bohlen getrennt hat, steht das "Supertalent" von einem personellen Neuanfang mit neuer Jury und auch einer neuen Moderation. Eine erste Neuverpflichtung hat RTL nun bekannt gegeben - passend zum heute anstehenden Deutschlandspiel einen ehemaligen Nationalspieler: Lukas Podolski wird künftig beim "Supertalent" über die Kandidaten urteilen.

"Das ist natürlich etwas anderes, als auf dem Trainingsplatz zu stehen, man braucht sicher ein paar Wochen Eingewöhnungszeit", sagte Podolski auf einer Pressekonferenz, die RTL unter dem Motto "Transfercoup" angesetzt hatte. Dass RTL ihm den Wechsel ins Unterhaltungsfach zutraut, kommentiert er mit den Worten: "Man braucht einen wie RTL, der einem die Chance gibt auf der Bühne."

Er freue sich beim "Supertalent" vor allem auf Kinder als Kandidatinnen und Kandidaten. Auf seinen Vorgänger angesprochen sagte er: "Ich will mich mit Dieter Bohlen nicht vergleichen. Was er in den letzten Jahren geleistet hat, war top, aber jetzt geht's in eine neue Richtung." In jedem Fall werde er aber ehrlich sein - schließlich gehe es am Ende darum, eine Entscheidung zu treffen. "Dann ist es so im Leben, ja oder nein."

Wer neben ihm sitzen wird, ist noch nicht bekannt, Unterhaltungschef Kai Sturm kündigte für die nächste Woche aber bereits die nächste Neuvorstellung an. Und mehr News sind auch in Sachen Poldi zu erwarten, RTL hat jedenfalls mehr mit ihm vor als das "Supertalent", so spreche man auch über weitere Unterhaltungsformate. Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television & Co-Geschäftsleiter TVNow: "Lukas Podolski ist einer der erfolgreichsten deutschen Fußballspieler und beliebt bei Jung und Alt: Jetzt hat er bei RTL seine neue Heimat gefunden. Wir freuen uns sehr, dass er unser Publikum zukünftig nicht nur auf der großen Showbühne begeistern wird, sondern auch im Sport-Bereich. Willkommen bei RTL, lieber Lukas."

Unterhaltungschef Kai Sturm: "Wir freuen uns unglaublich, dass wir mit Lukas Podolski einen Weltmeister und Nationalhelden nach Köln zu RTL holen und als Juror für 'Das Supertalent' gewinnen konnten. Die wichtigste Frage, die hinter jedem Talent steht, ist: Was ist dein Traum? Lukas Podolski hat seinen großen Traum gelebt. All seine Erfahrungen und Gefühle passen perfekt in die Show."

Produziert wird "Das Supertalent" von UFA Show & Factual, bis zum 10. Juli läuft noch die aktuelle Castingtour, die neue Staffel ist dann im Herbst zu sehen.