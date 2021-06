am 30.06.2021 - 10:00 Uhr

© ViacomCBS

Spannend wird es um 20:15 Uhr - also dann, wenn Nick Sendeschluss hat. Während hierzulande auf dem Sender dann das Programm von Comedy Central +1 zu sehen ist, startet in der Schweiz künftig 7+ Family. Das ist ein neuer Sender von CH Media, das schon heute Sender wie TV24, TeleZüri, S1 oder auch Tele 1 betreibt. 2019 übernahm CH Media zudem die 3 Plus Group mit Sendern wie 3+, 4+, 5+ und 6+. Die Werbevermarktung von Nick Schweiz und 7+ Family liegt bei Goldbach Media, die Einnahmen teilen sich CH Media und ViacomCBS.

Im Rahmen der Vereinbarung lizenziert CH Media zudem rund 1.400 Episoden Kinder-, Jugend- und Comedy-Inhalte von ViacomCBS. Diese sollen vor allem beim neuen Streamingdienst oneplus zu sehen sein, der im vierten Quartal startet. Bei oneplus wird es auch eine eigene Nick+-Sektion geben.

Darüber hinaus haben CH Media und ViacomCBS sich auch darauf verständigt, "eine Reihe von Originals" für den deutschsprachigen Raum zu produzieren. Diese sollen in der Schweiz zuerst exklusiv bei oneplus zu sehen sein, in Deutschland und Österreich sollen die Produktionen auf den Sendern von ViacomCBS gezeigt werden. Details zu den Originals haben die Unternehmen aber noch nicht verraten.

"Ein weiterer Meilenstein"

Gabor Harsanyi, Vice President & General Manager Central & Eastern Europe, Austria and Switzerland bei ViacomCBS Networks International, sagt: "Mit CH Media gewinnen wir einen starken lokalen strategischen Partner in diesem wichtigen Markt. Gemeinsam erreichen wir die Zuschauer mit den beliebten Inhalten von Nickelodeon noch besser, sowohl im linearen TV als auch im Streaming. Zusätzlich befeuert die Koproduktion von neuen Originals für den gesamten deutschsprachigen Raum unsere Plattformen mit starken lokalen Inhalten."

Roger Elsener, Geschäftsführer Entertainment und Mitglied der Unternehmensleitung von CH Media, sagt: "Die Kooperation mit ViacomCBS ist für das Entertainmentangebot von CH Media ein weiterer Meilenstein. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich mit 7+ Family auf einen neuen TV-Sender für beste Familienunterhaltung freuen. Unser Streaming-Dienst oneplus erhält unzählige attraktive neue Inhalte für Jugendliche und für die jungen Streamer schaffen wir eine eigene Kinderwelt auf oneplus."